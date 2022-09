Lazio, quei tre gol che sanno di déjà-vu per Milinkovic e Immobile: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

Una Lazio strepitosa quella vista nel primo tempo contro la Cremonese. Prima il duetto Milinkovic-Immobile con il capitano biancoceleste che firma il gol del vantaggio. Poco dopo, sempre l'attaccante della Lazio trasforma dagli 11 metri il calcio di rigore beffando Radu e poi, il Sergente cala il tris. Come riporta OptaPaolo, i due giocatori oltre ad essere sempre in sintonia, sono protagonisti di uno speciale déjà-vu. Infatti, oggi la Lazio ha segnato tre gol nel primo tempo di una partita di Serie A per la prima volta dal 5 dicembre 2021. Anche in quel caso infatti, contro la Sampdoria, arrivò una doppietta di Immobile e una rete di Sergej Milinkovic-Savic. Un dolce ricordo che sembra accompagnare il riscatto dei biancocelesti.