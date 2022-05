Lazio, quinto posto tra festa e addii: la fotocronaca dell'ultima all'Olimpico

Pubblicato il 21/05

Un'ultima giornata da ricordare per la Lazio di Maurizio Sarri. E non tanto perché i biancocelesti dopo sei anni tornano a fare punti nell'ultima gara stagionale, ma perché grazie al pareggio con il Verona le aquile blindano il quinto posto in classifica. I tifosi biancocelesti hanno risposto presenti all'appello e si sono ritrovati già nel pomeriggio in tanti a Ponte Milvio tra cori, sciarpe e bandiere. Lo stadio, con oltre 50 mila spettatori, ha vibrato ai gol di Cabral, Felipe Anderson e Pedro. Al triplice fischio, gioia e applausi per tutti nel giro di campo della squadra.La società ha voluto premiare con una maglia speciale Thomas Strakosha e Lucas Leiva, alla loro ultima gara con l'aquila sul petto. Il presidente biancoceleste ha consegnato personalmente le maglie ai due calciatori che, visibilmente commossi, hanno ringraziato e salutato il popolo laziale. I due sono stati portati in trionfo dai compagni di squadra. Luiz Felipe, anche lui all'ultima in biancoceleste e fresco di accordo con il Betis, non ha retto all'emozione e si è sciolto in un pianto a dirotto. Festa grande con tutti i figli dei calciatori in campo che provano a imitare le gesta dei più grandi. Arrivederci alla prossima stagione.