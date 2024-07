Lazio, Radu non ha dubbi: ecco chi deve essere il nuovo capitano - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se c'è un giocatore che, pur senza indossarla, ha più di tutti gli altri compreso il valore e il significato della fascia da capitano quello è sicuramente Stefan Radu. Laziale per acquisizione, o forse addirittura per nascita - doveva solo scoprire la sua fede - l'ex difensore è stato un punto di riferimento per tutto il popolo biancoceleste e per ogni giocatore che arrivava nella Capitale. Lui più di tutti incarnava in campo e nella vita il significato reale della lazialità e lo trasmetteva ai suoi compagni. Un sentimento e un valore che Radu ha ritrovato in Danilo Cataldi, fin da quando era solo un ragazzo emergente. La fede del numero 32, d'altronde, non è un segreto per nessuno. Cresciuto con la maglia della Lazio indosso, non l'ha mai tolta, anche quando apparentemente si è trovato costretto a coprirla con quelle di Crotone, Genoa e Benevento. Una seconda pelle che ha sempre cercato di onorare dal primo all'ultimo giorno. Un amore che Radu ha avvertito subito, al punto da premiarlo appena ventenne rifiutando lui stesso la fascia di capitano per consegnarla, in una calda notte romana, a quel ragazzo che durante un Lazio-Fiorentina muoveva i suoi primi passi da giocatore biancoceleste. Un momento che, a distanza di anni, l'ex numero 26 ha voluto tirare fuori, come a volerlo replicare, come a voler ribadire quel concetto. Sulle proprie storie Instagram, in un periodo in cui il tema dell'eredità di Immobile si è fatto scottante tra i cancelli di Formello, Radu è entrato a gamba tesa pubblicando la foto di quella speciale partita contro la Viola e aggiungendo una sola e semplice parola: "Lazio", seguita dal tag di Cataldi. Niente di più, un semplice e chiaro messaggio, una presa di posizione elegante, ma forte: per Radu quella fascia spetta a Cataldi e se lo dice lui, ci si può davvero fidare.