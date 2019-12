Lazio, Rambaudi: "Bravo Inzaghi, quello che ha fatto con Luis Alberto è un capolavoro"

La Lazio si gode le meritate vacanze, dopo la bellissima vittoria in Supercoppa. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi: "La vittoria in Supercoppa conferma la crescita della Lazio. In questo momento biancocelesti superiori alla Juventus, personalmente però non mi aspettavo che la vittoria in Supercoppa fosse così 'facile'. Inzaghi ha il merito di aver rivalutato un intero parco giocatori. Bravo e fortunato, ma valorizzare una squadra non è affatto facile. Quello che ha fatto con Luis Alberto è un capolavoro, ad esmpio, ed è una delle mosse migliori del tecnico piacentino. Ricordiamoci il primo anno dello spagnolo e la differenza col secondo".

LAZIO, ALLENAMENTO A PORTE APERTE

LAZIO, LE PAROLE DI TARE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE