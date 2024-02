Lazio, Rambaudi controcorrente: "A Cagliari mi aspettavo meglio, anche se la squadra..."

Parla controcorrente l'ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi ai microfoni di Notizie.com. La Lazio vista a Cagliari non è stata eccellente come sperava, per quanto in questa stagione, nonostante il rendimento calante, alcune prestazioni sono piaciute e hanno convinto l'attuale commentatore della Rai:

"La Lazio arrivava da un momento molto particolare, da quattro vittorie consecutive e anche il derby di coppa Italia, sembrava una squadra che si stesse riprendendo, poi però la solita storia, è bastata la sconfitta con l’Inter in Supercoppa per minare qualche certezza in più e queste cose qui non devono accadere. Rendimento diverso rispetto a un anno fa? Le motivazioni possono essere tante, anche se a me la squadra non dispiace. Le responsabilità dei giocatori che ci sono, ovviamente. La vittoria di Cagliari va presa con le molle prima di dire che la Lazio si è ripresa, troppi alti e bassi. Mi aspettavo un po’ di più nei concetti di gioco, ma anche nell’avere un piano B che, da quello che abbiamo visto, non mi sembra di aver notato. I giocatori con la monotonia non è che vadano tanto d’accordo, poi a mio modo di vedere non è che mi faccia impazzire con la comunicazione, dovrebbe rivederla un po’. Ora speriamo che le cose vadano meglio, anche se il calendario è bello tosto da qui in avanti…".