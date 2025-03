Lazio, Rambaudi: "Deve ritrovare energie. 4-3-3 con Pedro centrale? Ipotesi che..."

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei in merito alla situazione biancoceleste. Ecco di seguito le sue parole: “Reintegro di Pellegrini? Non sarà lui il salvatore della patria quindi non c’è fretta di sentire questa comunicazione, ma è già stata fatta e a breve verrà comunicata. Mancando tanti calciatori e con quelli che ci sono che devono scaricarsi, è giusto quindi concedere dei giorni di riposo perché il cammino è stato bello, lungo e dispendioso".

"La Lazio deve ritrovare energie. 4-3-3 con Pedro falso nueve? Ipotesi che ci sta. Per Baroni però questo sistema è il piano b, più difensivo. La squadra ha sempre dato l’idea di essere coraggiosa. Questione psico-fisica quella della Lazio, non ci sono problemi di identità. Torneranno ad allenarsi al completo giovedì, tre giorni basteranno per preparare la sfida contro il Torino. Tutto però dipenderà da come si ritroveranno, dalla voglia che avranno".

"Se mai la società dovesse scaricare il tecnico, sarebbe una scelta da pazzi. Scaricare chi ha fatto un lavoro del genere sarebbe una decisione folle. In questa squadra, eccezion fatta per Pedro, non ci sono campioni, ci sono giocatori che vogliono crescere ed affermarsi con l’allenatore. Isaksen ha trovato la chiave giusta per esprimere il suo potenziale, ora deve mantenere questo livello. Deve ancora dimostrare”.