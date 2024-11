Lazio, Rambaudi: "L'atteggiamento mi soddisfa, bene Pellegrini. Su Mina..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella mattinata dopo la vittoria importantissima contro il Cagliari, è intervenuto Roberto Rambaudi alla trasmissione "Sei volte Buongiorno" di Radiosei. Queste le sue parole: "La Lazio ha vinto una gara ottima, non brillante ma importante. L’atteggiamento dei biancocelesti mi soddisfa, hanno saputo gestire; l’avversario era ostico ma la Lazio ha avuto grinta e cattiveria per segnare subito. E la rete ha anche inciso perché si poteva pensare di chiuderla prima. Non sempre si può vincere ‘bene’, questo fa parte di un percorso di crescita. Non si può essere sempre belli, ma l’importante è essere squadra. La lettura della partita è stata giusta.

Pellegrini ha fatto un’ottima partita, ha fatto il suo e qualcosa in più. Quest’anno sta sfruttando le occasioni che gli ha dato il tecnico. Romagnoli a me è piaciuto come le altre volte; mi sta piacendo quest’anno, come tutta la squadra. Noslin è ancora un po’ un pesce fuor d’acqua, deve stare più dentro alla gara, non deve rilassarsi, non deve fare il compitino nel non possesso palla. Ieri Isaksen meglio.

Mina? E’ dominante, ha piedi non eccelsi però con questo giocatore qua non so quante gare finisco in 11. Sono condizionato nel giudicarlo, non mi piace il suo atteggiamento.

Tra Lazzari e Marusic, quello che mi da più fiducia e fisicità è il montenegrino. Sta bene, ieri è entrato bene in partita. Lazzari può essere utile quando deve rompere gli equilibri, quando serve più come esterno d’attacco che di difesa. Baroni può scegliere.

Castrovilli? Al momento in allenamento non darà garanzie immagino; potrebbe fare la mezzala, non lo metterei come play adesso. Bisogna lavorarci ma finché ci sono calciatori che stanno bene, non serve fare esperimenti. Deve avere pazienza, sono certo che arriverà la sua occasione“.