Lazio, Rambaudi: "Vavro non può essere la soluzione, adesso bisogna andare sul mercato"

Ancora una situazione delicata da gestire in casa Lazio. Come un fulmine a ciel sereno infatti ieri è arrivata la notizia dell'operazione di Luis Alberto, che starà fuori almeno 10-15 giorni, e poi la delicata questione legata a Luiz Felipe. Il brasiliano infatti non ha mai recuperato a pieno dall'infortunio alla caviglia e ora si deciderà se continuare a rischiarlo oppure farlo operare anche se questa scelta sancirebbe la fine della stagione per il difensore. Da inizio stagione il reparto difensivo è in affanno e ora si pensa anche al rientro di Vavro. Queste le parole di Roberto Rambaudi ai microfoni di Radio Incontro Olympia: "Vavro non può essere una soluzione. Se la Lazio decidesse di non andare sul mercato, spero che Luiz Felipe stringa i denti. La Lazio già era in emergenza. Mai come adesso dipende dagli obiettivi se vuoi arrivare tra le prime quattro devi andare sul mercato".

