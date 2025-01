Lazio, Rapuano colpisce anche Baroni: il tecnico out contro il Cagliari

TUTTOmercatoWEB.com

Una serata da dimenticare quella dell'Olimpico per la Lazio. La Fiorentina si impone con le reti di Adli e Beltran con la rete di Marusic in pieno recupero che non basta ai biancocelesti per agguantare almeno il pari. Non solo, nella disastrosa direzione di gara di Rapuano a rimetterci è anche Marco Baroni espulso per somma di cartellini e che quindi non sarà in panchina nella gara contro il Cagliari in programma lunedì 3 febbraio alle 20.45 alla Unipol Domus.