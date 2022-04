Lazio, Raul Moro rassicura: "Sia io che mio padre stiamo bene. Vi ringrazio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal momento in cui è stata diffusa la notizia relativa all'aggressione subita da Raul Moro, i profili social dello spagnolo sono stati letteralmente invasi da messaggi dei tifosi della Lazio, vogliosi di accertarsi sulle sue condizioni di salute. Già De Martino aveva anticipato che l'episodio non aveva avuto, per fortuna, gravi conseguenze. Ma ora la rassicurazione è arrivata dal diretto interessato. Il classe 2002 ha scritto su Twitter: "Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sia io che mio padre stiamo bene e questa è la cosa più importante. Di cuore, apprezzo molto che vi siate preoccupati".

Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sia io che mio padre stiamo bene e questa è la cosa più importante. Di cuore, apprezzo molto che vi siate preoccupati ♥️ — Raúl Moro (@raulmoro_) April 1, 2022

TORNA ALLA HOMEPAGE