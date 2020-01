Lazio, record di rigori ma quasi mai sono stati decisivi per il risultato

Ben 13 rigori concessi e calciati. Segno della capacità della Lazio di presentarsi in area di rigore quasi sempre con pericolosità. Il record di rigori concessi in una stagione risale addirittura al 2002/2003, quando il Milan riuscì ad usufruirne in ben 15 occasioni. La Lazio può migliorare questo record. Da sottolineare però, come i rigori concessi ai biancocelesti, siano risultati decisivi per il risultato finale solamente in 2 occasioni: 1 punto conquistato contro l'Atalanta e 2 punti contro il Brescia, per un totale di 3 punti effettivi portati alla causa. A riportarlo è Lazio Page.



