Lazio, Reina fa gli auguri a Mertens. Il futuro potrebbe vederli ancora insieme...

Le strade di Pepe Reina e Dries Mertens potrebbero incrociarsi nuovamente. I due, compagni al Napoli dal 2013 al 2018, stanno cercando di capire che piega prenderà il loro futuro: il portiere ha il contratto con la Lazio in scadenza ma, per una clausola riguardo la qualificazione in Europa League, potrebbe scattare il rinnovo; Ciro, il soprannome usato dai tifosi napoletani per Dries, sta trattando per il rinnovo e la sua permanenza all'ombra del Vesuvio non è così scontata. La Lazio potrebbe tentare il colpaccio puntando tutto sul legame tra il giocatore e mister Sarri.

AUGURI - Lo spagnolo, aspettando il belga a Formello, gli fa gli auguri di compleanno. Su Instagram gli ha dedicato una Story scrivendo: "Tanti auguri piccolo grande uomo". Sono 35 le candeline da spegnere per l'attaccante.