Lazio, Reja: “Giusto andare avanti con Inzaghi. Ma qualche giocatore…”

Dopo la pluridecennale carriera trascorsa sulle panchine italiane, Edy Reja ora siede su quella della nazionale albanese. Come riporta gazzetta.it, l’ex tecnico della Lazio spiega la decisione di andare ad allenare in Albania: “Ero stanco di allenare squadre di club, dopo l’Atalanta avevo respinto alcune proposte interessanti come Udinese, Benevento e Verona. Volevo chiudere la carriera togliendomi l’ultimo sfizio: una nazionale. Ero stato vicino alla Slovenia, ma la cosa è sfumata. Quando è arrivata la chiamata di Armat Duka, presidente della federazione albanese, ho accettato subito".

SULLA LAZIO: “La Lazio va avanti con Inzaghi. E’ giusto così, ha fatto bene, ma ci sono giocatori di qualità che forse dovevano rendere di più. Ma la Coppa Italia è una vittoria importante”.

SUL PORTIERE DELL’ALBANIA: “Berisha l’ho allenato alla Lazio, conosco quanto vale. Quest’anno è stato penalizzato da qualche errore, ma non si discute in Nazionale, anche perché Strakosha starà fuori a lungo per infortunio”.

