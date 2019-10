Lazio - Rennes, ecco il look del distinto chiuso - FOTO

Lazio - Rennes non avrà la cornice di pubblico delle grandi occasioni. La vendita sta facendo segnare un dato poco soddisfacente nonostante l'importanza della partita. I distinti sud est inoltre rimarranno completamente chiusi, in quanto settore scelto dalla società dopo la squalifica post Siviglia - Lazio nella scorsa edizione del torneo. Sui seggiolini vuoti ci sarà un maxi telo con il simbolo della UEFA e le scritte #equalgame e respect. Nei 15 minuti aperti ai media della rifinitura del Rennes c'è stata l'occasione di fotografare il nuovo look.

