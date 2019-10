Lazio - Rennes, i distinti sud est rimarranno chiusi: il motivo

Giovedì la Lazio si giocherà una buona fetta di qualificazione ai sedicesimi di Europa League all'Olimpico contro il Rennes. La sconfitta di Cluj ha reso ancora più importante la sfida in casa contro i francesi, reduci dal pareggio della prima giornata con il Celtic. I biancocelesti sperano in una buona cornice di pubblico, nonostante la certezza che uno spicchio rimarrà sicuramente vuoto. Come riportato da Lazio Style Radio i distinti sud est saranno chiusi, in quanto settore scelto dalla società (costretta a indicarne uno, ndr) a causa della squalifica subita dopo la partita di Siviglia nella scorsa edizione del torneo. Sopra ai seggiolini vuoti verrà esposto un banner riportante le parole #EqualGame e il logo della UEFA.

LAZIO, I NUMERI DI UNA DIFESA BLINDATA

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO DI OGGI

TORNA ALLA HOME PAGE

Pubblicato il 30/09