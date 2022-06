Lazio, ricordi Hinteregger? Si ritira dal calcio a 29 anni e smentisce accuse pesantissime

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Nella sessione estiva di calciomercato del 2019 tra i nomi più caldi in orbita Lazio c'era quello di Hinteregger. L'operazione è poi sfumata e il difensore è rimasto all'Augusta per poi approdare all'Eintracht Francoforte con cui quest'anno ha alzato al cielo la coppa dell'Europa League. Questa mattina, sul sito ufficiale del club tedesco è stato pubblicato un comunicato che annuncia il ritiro dal calcio giocato del giocatore classe 1992.

Sulla pagina web della società il 29enne ha voluto inoltre rilasciare alcune dichiarazioni per spiegare la sua scelta: "Lo scorso autunno ho avuto i primi pensieri sul ritiro. Mi sono trovato in una fase difficile dal punto di vista sportivo: le mie prestazioni erano altalenanti. Le vittorie non erano più così belle, ma ogni sconfitta faceva male il doppio. Il mio incremento di prestazioni in Primavera e i nostri successi congiunti in Europa League mi hanno motivato ancora di più a dire addio con un grande successo sportivo. Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, la squadra di allenatori, la squadra dietro la squadra, tutti i dipendenti e la direzione sportiva per la fiducia, il supporto e il tempo fantastico che ho potuto vivere qui. Mi dispiace molto".

ACCUSE - Come riporta il canale sportivo tedesco Sport1, l'ormai ex difensore starebbe passando un periodo difficile anche a seguito di alcune accuse a suo carico su presunti rapporti stretti con un politico tedesco di estrema destra, Heinrick Sickl, il quale avrebbe aiutato lo stesso Hinteregger ad organizzare un torneo. Le voci sono state immediatamente smentite dal giocatore: "Condanno con la massima fermezza le idee di destra, intolleranti e disumane. Chi mi conosce lo sa, prima di tutto ho bisogno di prendere una distanza e riorientare la mia vita".

Questo il comunicato del club:

Martin Hinteregger ha informato il Consiglio Direttivo dell'Eintracht Frankfurt Fußball AG in un incontro personale oggi, giovedì 23 giugno 2022, che desidera terminare la sua carriera attiva come calciatore professionista e ha chiesto di essere immediatamente liberato in anticipo dagli obblighi del suo contratto di lavoro, valido fino al 30 giugno 2024. Dopo intensi colloqui con il giocatore e il suo consulente Christian Sand, e dopo essersi consultato con l'allenatore Oliver Glasner, il Comitato esecutivo ha accolto la richiesta e ha sospeso il contratto dell'austriaco.

Martin Hinteregger si ritira quindi dal calcio professionistico con effetto immediato dopo tre anni e mezzo con 138 partite competitive per le Aquile (14 gol, sei assist).