Lazio, ricordi Mitaj? Lascia la Lokomotiv Mosca, andrà a giocare...

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante l'ultimo Europeo la Lazio aveva messo gli occhi su Mario Mitaj, terzino sinistro albanese. Oltre ai biancocelesti c'erano anche la Juventus e il Bologna. Alla fine, però, tutte e tre le squadre sono andate su altre scelte. Il classe 2003 alla fine ha comunque lasciato la Lokomotiv Mosca per firmare con l'Al-Ittihad in Arabia Saudita. Si trasferisce in prestito oneroso a 1,2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 5 più bonus.