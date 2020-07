Lazio, ricordi Morrison? È di nuovo senza squadra. Lingard: “Ma che talento!”

Ravel Morrison ha fallito di nuovo. A gennaio era passato al Middlesbrough dallo Sheffield United, in Champions. Una manciata di minuti, poi l’addio. Contratto scaduto, in Inghilterra parlano anche della possibilità che possa smettere con il calcio a 27 anni. Intanto l’ex compagno Lingard, che insieme hanno giocato nelle giovanili del Manchester United, ha ricordato: “Ravel era tecnicamente molto dotato, un talento naturale nel tiro e nel dribbling. Poteva fare davvero una grandissima carriera con i mezzi che aveva. Lui e Paul Pogba sono stati i migliori compagni di squadra”. Ravel ha girato mezzo fondo in cerca del suo talento perduto. Alla Lazio è stata una delle poche scommesse perse dal ds Igli Tare.