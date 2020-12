Lazio, riecco Muriqi: l'oggetto misterioso vuole tornare bomber

Dovrà dimostrare di essere l'uomo in più. Infortuni, covid, ricadute. La Lazio non ha mai avuto a disposizione Vedat Muriqi, arrivato a Roma per fare la differenza in avanti. Non una semplice alternativa a Ciro Immobile, anzi. L'acquisto del centravanti kosovaro avrebbe dovuto portare in dote (tanti) gol che negli anni Correa e Caicedo non hanno garantito con regolarità. Per questo motivo in estate Tare ha fatto di tutto per strappare la punta classe 1994 al Fenerbahce: un innesto fondamentale per la crescita del reparto avanzato, che a oggi va ascritto sotto la voce "non pervenuto".Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, il conto delle presenze è fermo a otto (4 in Serie A e 4 in Champions League), ma solo in tre circostanze Inzaghi lo ha schierato dal primo minuto: il minutaggio complessivo infatti è a dir poco scarso, sotto i 300 minuti. L'ultima apparizione risale alla gara contro lo Zenit, quando entrò nel finale per dare il cambio a Immobile. Neanche dieci minuti che gli sono costati uno stop di quasi un mese. È tornato ieri in gruppo dopo aver recuperato dalla lesione all'adduttore e corre verso il ritorno tra i convocati per la sfida di domenica sera contro il Napoli. Non può essere soddisfatto del suo apporto, anche se durante la parentesi con la Nazionale aveva promesso un cambio di passo. Adesso il peggio sembra alle spalle e il centravanti vuole mostrare a tutti le sue qualità. Inzaghi e la Lazio hanno bisogno di lui e dei suoi gol.

