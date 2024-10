Lazio, rinnovata la partnership con Valori SPA: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver rinnovato la parternship con Valori SPA, agenzia per il lavoro. Di seguito la nota della società biancoceleste pubblicata sul sito.

"Valori S.p.A, con 9 filiali in Italia e oltre 3900 somministrati presso i propri clienti ed uno staff interno di 60 risorse, svolge appunto attività di somministrazione, hr recruiting, formazione, outplacement su tutto il territorio nazionale offrendo opportunità lavorative ai candidati in cerca di occupazione, e avendo inoltre il compito di soddisfare in ogni momento domanda e offerta di lavoro.

“Siamo felici di rinnovare per il quarto anno consecutivo la partnership con la S.S. Lazio – commenta Manuel Pisciello, Presidente di Valori S.p.A. – un connubio che ha come obiettivo il consolidamento del brand Valori, in continuità con quanto iniziato quattro anni fa, e mira ad incrementare l’affiliazione con il territorio laziale rimarcando il legame con la più antica squadra della capitale. Come agenzia vogliamo ribadire il nostro ruolo sociale e occupazionale, attraverso i servizi di somministrazione e formazione, ma soprattutto vogliamo accomunare ancor di più il nostro brand allo sport più seguito in Italia per mezzo di una società sportiva di Roma, città dalla quale abbiamo intrapreso il nostro percorso nel mercato delle risorse umane”.