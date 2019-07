Lazio, Ripert: “L'obiettivo è portare la squadra sempre all'85% della forma"

Questa mattina corsa e sudore sui percorsi adiacenti al lago Santa Caterina, e oggi pomeriggio tanto lavoro con il pallone. Continua la preparazione atletica della Lazio ad Auronzo di Cadore, trovare la condizione già dalle prime fasi della stagione sarà cruciale per affrontare al meglio un campionato lungo 9-10 mesi e composto da più di 50 partite. Ecco perché tra i protagonisti del ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo c'è sicuramente il preparatore atletico Fabio Ripert, intervenuto poco fa ai microfoni di Lazio Style Channel: "La preparazione atletica che svolgiamo ad Auronzo di Cadore è improntata sulla base dei risultati conseguiti dai calciatori nei test isochinetici: da questi stiliamo programmi individualizzati e di gruppo, per consentire alla rosa di allenarsi nel miglior modo possibile. In questo modo speriamo si instaurare una base che ci permetta di affrontare la stagione sempre all'85% della forma, con costanza, evitando così un rendimento altalenante. L'obiettivo è portare avanti tutti i calciatori in questa fase della preparazione, altrimenti è difficile riprendere la forma nel corso della stagione. Dobbiamo evitare che si creino delle differenze di condizione tra i vari calciatori".

