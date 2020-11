Lazio, ritorno al gol di testa: già messi a segno più della metà di quelli dello scorso anno

Si era un po' perso il feeling tra la Lazio e il colpo di testa nella scorsa stagione, incredibilmente se si pensa ai saltatori di cui dispone la rosa: dalla stazza di Milinkovic e Acerbi al senso dell'inserimento di Luiz Felipe, Parolo e Immobile, la squadra biancoceleste di certo non pecca quando si parla di palle alte. In questo avvio di stagione, però, la Lazio sta ritrovando quella connessione: mentre in tutto l'anno passato la squadra di Inzaghi ha segnato di testa solo 4 volte, sono infatti già 3 le reti siglate in questo modo da settembre a oggi. La firma, neanche a dirlo, è quella di Ciro Immobile in due casi, prima contro il Bologna su assist di Fares e poi sabato con il Crotone sull'imbeccata di Parolo, mentre Milinkovic è autore del terzo nel pari contro l'Inter​​​​​​. Un dato, quindi, che sembra destinato a migliorare.