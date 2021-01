Lazio, Rolando Bianchi: "Un onore aver vestito questa maglia". E sul derby...

Era il 19 marzo del 2008 e la Lazio vinceva un derby al cardiopalma contro la Roma. In campo quella sera c'era anche Rolando Bianchi che conquistò un calcio di rigore importantissimo poi trasformato da Tommaso Rocchi. Al minuto 93' fu Behrami a mandare in visibilio l'Olimpico segnando la rete della vittoria. L'ex attaccante, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha raccontato quella notte: "La mia avventura alla Lazio è stata breve ma intensa, un’esperienza bellissima che purtroppo è durata poco ma che porto nel cuore. Una società e una città splendido per me è stato un onore aver vestito la maglia della Lazio”.

RICORDI – “Ho avuto la fortuna di giocare tanti derby in carriera e di perderne solo uno con il Torino. Quello di Roma è molto sentito, inizi a parlarne già da settimane prima, i tifosi iniziano a far sentire l’adrenalina è stato emozionante viverlo in quel modo e vincere all’ultimo minuto con lo stadio che era una bolgia. Questo ricordo lo porterò sempre nel cuore”.

DERBY - “Lazio e Roma sono due squadre molto ben organizzate con due grandi reparti offensivi. Sarà una partita di grande prestigio e con grandi giocate e spero con tanti gol. Per quanto riguarda lo stadio vuoto è un peccato, ma sappiamo qual è la situazione. Speriamo si possa rivedere la gente allo stadio e derby come quelli che ho vissuto io con lo stadio pieno e tanta passione. Vedo la Lazio in crescita, è stata condizionata dal Covid e da alcuni infortuni e il suo cammino non è stato sempre lineare ma se la gioca. Il derby è una partita importante ma è prematuro dire che è una gara chiave. Un derby deve essere giocato per essere vinto e il migliore porterà a casa la vittoria. Sono tre punti è verissimo ma se perdi quando giri per la città c’è sempre qualcuno che te lo fa pesare e a livello mentale può essere pesante. Fanno bene a mantenere bassa la carica”.

REINA E CAICEDO – “Caicedo è un giocatore con grandi qualità sa fa giocare la squadra, è bravo nell’uno contro uno e questa può essere la stagione della consacrazione a livello realizzativo. Quando lo incrociai al City era giovane ma era molto prestante già all’epoca, ora ha acquisito di certo maggiore confidenza dei suoi mezzi e sta facendo ottime cose alla Lazio. Reina è un portiere straordinario, lo vorrei sempre perché ti dà un senso di tranquillità a tutta la difesa e lui fa questo”.

