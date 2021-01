Senza la classica cornice di pubblico che siamo abituati a vedere in partite come questa, il derby di oggi tra Lazio e Roma perde un po' di fascino. La scena sarà contesa dai due capitani (dato che né Lulic né Parolo scenderanno in campo dal 1', toccherà a Immobile indossare la fascia al braccio. Prima volta per lui in un derby, ndr) , nonché giocatori di punta delle rispettive squadre nel vero senso della parola, Ciro Immobile ed Edin Dzeko. I due attaccanti avranno tutti gli occhi puntati addosso e saranno i protagonisti della sfida all'interno della sfida: da chi aspettarsi più gol o la rete decisiva? King Ciro ha un buono score contro i giallorossi, 4 marcature e 1 assist nei 9 confronti da laziale. Questi numeri superano quelli del bosniaco che, con più partite a disposizione (questo sarà la sua tredicesima stracittadina), ha realizzato 3 gol e 1 passaggio decisivo. Il bomber laziale, inoltre, è molto vicino a raggiungere Piola anche nella classifica dei marcatori del derby: l'attaccante italiano più prolifico di tutti i tempi è a soli 3 reti di distanza, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. I presupposti per una sfida all'ultimo gol ci sono tutti.

Lazio - Roma, gli uomini copertina a confronto: i numeri di Immobile e Dzeko

Manfredonia: "Vedo la Lazio tra le prime quattro, Luis Alberto e Dzeko possono decidere il derby"

TORNA ALLA HOMEPAGE