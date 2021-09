Lazio - Roma, anche Basic esulta: "Vittoria! Noi i primi della Capitale" - FOTO

Partecipa ai festeggiamenti social dei biancocelesti anche Toma Basic. L'ex Bordeaux si è riscaldato nel corso della ripresa, ma mister Sarri ha optato per altri cambi e dunque il croato non ha giocato alcun minuto del derby della Capitale. A fine gara, tuttavia, immancabile è arrivata uno scatto sul suo profilo Instagram. In particolare, l'abbraccio di squadra. Poi una breve ma eloquente didascalia: "Vittoria. La prima squadra della Capitale".

