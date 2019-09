Lazio - Roma, Fonseca: "Ci hanno costretti ad abbassarci troppo. Difficile arginarli"

Nessun vincitore, nessun vinto. Termina in pareggio il derby tra Lazio e Roma. Al gol (su rigore) di Kolarov, risponde Luis Alberto: 1-1 finale ma una marea di occasioni, soprattutto per i biancocelesti. Ala fine del match è intervenutonai icrofoni di Sky Sport il mister giallorosso Paulo Fonseca: "Per chi ama il calcio, questa è stata una bella partita tra due squadre che si sono rispettate e che hanno offerto un grande spettacolo. In alcuni momenti siamo stati obbligati ad abbassare le linee per il gioco della Lazio, è un dato di fatto che i biancocelesti siano stati più pericolosi sulla fascia sinistra. Comunque questo mio primo derby è stato molto emozionante, l'ambiente sugli spalti è stato fantastico. Per noi allenatori è difficile gestire tutte queste emozioni".

L'allenatore della Roma si è fermato poi a commentare il match in conferenza stampa: "E' stato un grande spettacolo calcistico. Una volta in vantaggio ci siamo abbassati troppo, è stato per merito della Lazio, una grande squadra. Non ho problemi ad ammettere che se ci siamo abbassati troppo è perché loro ci hanno costretto a farlo. Siamo migliorati un po' in difesa rispetto alla nostra prima gara. Ma siamo stati a tratti precipitosi, abbiamo perso troppe palle. Inizio sempre una partita per vincere, anche oggi contro un'ottima squadra come la Lazio. Una partita speciale sul piano emotivo. L'abbiamo preparata con Zappacosta terzino e Florenzi esterno alto, l'infortunio del primo ci ha costretto a cambiare in corsa i nostri piani. Abbiamo avuto difficoltà ad arginare la Lazio, gli esterni ci hanno spesso messo in difficoltà, soprattutto sul nostro corridoio destro, dove l'avversaria ci ha spesso superato, anche con giocate individuali. In Italia è difficilissimo vincere, tutti possono battere tutti. Questo dimostra la qualità del campionato. Oggi è stata una partita diversa rispetto a quella contro il Genoa, il livello del campionato ci ha costretto a sistemare qualcosa in difesa".

Lazio - Roma, le pagelle del match

Lazio - Roma, la moviola: Guida insufficiente

TORNA ALLA HOMEPAGE