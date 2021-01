Lazio - Roma, i convocati giallorossi: un recupero importante

È stata diramata la lista dei convocati della Roma in vista della gara di stasera contro la Lazio. Paulo Fonseca recupera Pedro che siederà inizialmente in panchina. Il dubbio resta sull'impiego di Smalling che comunque prenderà parte alla spedizione per il derby. Out Santon e Mirante. Di seguito la lista completa.

Portieri: Farelli, Lopez, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Podgoreanu, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez