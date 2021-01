Lazio - Roma, il primo Derby a Domicilio: squadre in campo e tifosi a casa

Il giorno tanto atteso è arrivato: Lazio e Roma questa sera scenderanno sul prato dell'Olimpico per il derby della Capitale. Una partita che sarà certamente unica nel suo genere per la situazione che l'Italia, e il mondo intero, sta vivendo a causa del coronavirus. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei sarà la prima stracittadina in zona gialla, termine che abbiamo imparato a usare ogni giorno, e quindi con lo stadio vuoto. L'Olimpico non avrà il suo cuore pulsante: i tifosi che da sempre donano a questa partita la bellezza degli spalti, delle coreografie, degli striscioni, insomma che gli donano l'anima. Sarà il primo Derby a Domicilio, DAD, lo stesso acronimo della didattica a distanza che allo stesso modo dei supporters allontana i ragazzi dalle scuole così come i tifosi dallo stadio.

SCORSA STAGIONE - Nella passata stagione entrambi i derby, di andata e ritorno, sono sfuggiti al Covid: la Lazio aveva 37 punti, 9 in più di oggi, la Roma invece ha mantenuto lo standard, 35 prima 34 ora. La squadra di Inzaghi vuole dimostrare di essere quella vista in Champions e non in alcune partite di campionato, quella di Fonseca non vuole interrompere un inizio di stagione soddisfacente. I valori si vedranno in campo, i tifosi li vedranno da casa in una gara che comunque andrà non potrà essere come le altre.

