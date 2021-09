Lazio - Roma, l’esultanza di Tommaso Inzaghi per la vittoria - FOTO

La Lazio torna a vincere e vince la partita più sentita di Roma. La squadra di Sarri ha battuto la Roma di Mourinho imponendosi per 3-2 grazie alle reti di Milinkovic, Pedro e Felipe Anderson. Tre punti importantissimi per la classifica ma anche per i tifosi che possono gioire per il risultato contro i cugini storici. Anche Tommaso Inzaghi, figlio dell'ex allenatore della Lazio, ha esultato sui social al triplice fischio. Semplicemente la foto di Felipe Anderson basta per spiegare il valore di questa vittoria.