Lazio - Roma, Lazzari: "Peccato per il pareggio, ma siamo sulla strada giusta"

Manuel Lazzari ha giocato un derby, il suo primo Lazio - Roma, superlativo, in cui solo la sfortuna gli ha impedito far esplodere lo stadio al 92'. Il gol annullato non ha comunque avvilito l'esterno, molto positivo riguardo al suo futuro. Ecco le sue parole a Lazio Style Channel nel post partita: "Non stavo ancora benissimo con la mano, ma questa settimana ho iniziato a usarla senza tutore, che però dovrò usare nelle partite ancora per un mese. La prima giornata con la Samp non pensavo di giocare, mi ero operato solo pochi giorni prima e non è stato semplice. Adesso la mano inizia a stare meglio. Sono contento di essere riuscito a dare una mano alla squadra, spero di continuare così. È stato il mio primo derby e penso che sia stato uno spettacolo per i tifosi, in campo ci siamo divertiti. Abbiamo colpito 4 pali, creato tante palle gol e sfiorato il vantaggio con l'occasione mia e di Correa. La squadra ha creato molto e fatto veramente bene, dominando per lunghi tratti. Saremmo stati più contenti se avessimo portato a casa i tre punti, però siamo sulla strada giusta. I tifosi e i compagni già da settimane mi parlavano del derby e oggi ho avuto la conferma di quello che mi hanno detto. È uno spettacolo, per me è un onore averlo giocato. Peccato non aver vinto. Ho impiegato poco tempo a integrarmi perché essendo italiano conosco la Serie A, e da 4 anni ero già abituato nel a giocare nel 3-5-2: ma il mister e lo staff hanno fatto l'80% del lavoro aiutandomi nell'inserimento. Il mio rapporto con Immobile? Ciro è un attaccante fantastico, l'avevo già conosciuto in nazionale. Io seguivo sempre la Lazio anche quando ero alla Spal, sono felice di far parte di questo gruppo e sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni in questa stagione".

