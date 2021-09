Lazio - Roma, Sarri: “Che soddisfazione vincere, qui si lavora benissimo”

La Lazio vince il primo derby stagionale 3-2 battendo la Roma. Al termine della sfida, Maurizio Sarri ha analizzato la partita ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole del Comandante: "Foto con l'aquila? L’ho trovata lì per caso. Olympia dorme dietro la mia stanza a Formello e ogni tanto la sento.

Felipe Anderson? Deve dare continuità. Sono prestazioni che rientrano nella sue caratteristiche. Credo che a volte non si renda conto della sua forza. Amo alcune occasioni gioca in maniera troppo timida. Se trova convinzione e determinazione è un grandissimo giocatore. Ha coordinazione, leggerezza nella corsa e tecnica. È difficile accettare sue partite di medio livello.

Milinkovic più avanti? Ne avevo parlato ai ragazzi in questi giorni. Mi sembravano troppo bloccati nel pensare. Gli ho detto di essere più liberi. Quando abbiamo la palla dobbiamo essere liberi. Buona prestazione difensiva ma abbiamo preso due gol da palla ferma.

Palle inattive? Ieri abbiamo provato i calci d’angolo, loro hanno grandi saltatori. Non è stato semplice. Veretout ha messo dentro due/tre angoli stupendi. Siamo andati in difficoltà nonostante anche noi avessimo grandi saltatori come Ciro e Sergej in quella zona.



Libertà? Non esageriamo, va inserita in un contesto.



Sarrismo e lavoro? Ogni squadra deve plasmare il suo modo di stare in campo e di giocare. Non è la Playstation questo è calcio vero. In molte occasioni siamo usciti da dietro come piace a me la squadra ha tanto potenziale da esprimere.

Quanto sei cambiato dopo Napoli? Qui sto benissimo, si può lavorare e sono stati presi giocatori che possono giocare da esterni. Cambiare 3/4 giocatori nella Juve sono spese che erano inaccessibili e quindi mi sono adattato.

Partite più belle? In Premier le partita come quelle di oggi vengono fuori molto spesso. Al livello di emotività la metto nei primi posti. Non pensavo che il derby ti desse questa adrenalina e questa soddisfazione nel vincerlo".

Sarri a Lazio Style Channel: "La fatica è giocare il derby, iniziata il giorno prima, c’è tensione e cerchi di calmare la squadra. Poi l’adrenalina durante è tanta e la gioia anche, non me l’aspettavo, è una sensazione particolare. Olympia? Ero andato per ringraziare i tifosi e Juan mi ha messo sul collo Olympia, che vive dietro camera mia a Formello quindi la vedo sempre. Noi siamo entrati in partita nel giusto modo, era una gara un po’ bloccata all’inizio e poi andando in vantaggio è esplosa. L’unico aspetto che mi dispiace è che abbiamo fatto bene in fase difensiva e abbiamo comunque preso due gol su calcio d’angolo e rigore. È diventato un derby propositivo dopo il nostro gol, quello che abbiamo fatto poi era per vincere e la partita è stata spettacolare. Noi potevamo vincere più largamente, del rigore se ne può discutere un giorno. Gli ultimi minuti li abbiamo gestiti molto bene, senza abbassarci troppo. L’unico momento che non mi è piaciuto è stato dal 30’ al 45’ del primo tempo perché li abbiamo aspettati bassi, per il resto la gestione è stata buona. Felipe Anderson? Lui si deve convincere che le prestazioni come oggi devono essere la normalità, è elegante e leggero nella corsa come mai ho visto, ha grande tecnica, ha grandi scelte nell’ultimo passaggio, con l’accelerazione che ha deve essere su questi livelli sempre. È talmente umile che non si rende conto della forza che ha, spero che la maturità che ha lo porti ad essere continuo".