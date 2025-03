Lazio, Romagnoli a Sky: "Sono veramente contento, ora dobbiamo spingere"

Alessio Romagnoli, protagonista assoluto della gara di ritorno all'Olimpico così come in quella dell'andata a Plzen, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando l'emozione e l'importanza del gol e in generale il percorso della squadra nella competizione europea. Le parole del difensore biancoceleste: “Gol? Mi ero fermato a due, sono contento. Sono veramente contento, è stata una partita difficile che non abbiamo giocato bene. Dobbiamo ritrovarci, ma l’importante era passare. Loro hanno tanta qualità e ci hanno messo in difficoltà, l’importante era passare e ce la godiamo ora. Diciamo che non siamo partiti male, ma poi abbiamo subito per qualche errore nostro dandogli vita. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene 15’, poi abbiamo subito un gol però i tifosi ci hanno aiutato e ci siamo messi lì per cercare di pareggiarla. Ero stanco”.

“Se possiamo arrivare fino in fondo? Io credo che l’obiettivo della Lazio debba essere arrivare in tutte fino in fondo, dispiace per la Coppa Italia. Ma siamo un gruppo preparato, dobbiamo spingere adesso".

