Lazio, Romulo rincuora i tifosi dopo la sconfitta: "Noi non molliamo mai" - FOTO

A Torino la Lazio non vola. I biancocelesti rimediano una brutta sconfitta contro la Juventus (3-0) scalando così al quarto posto, superati proprio dalla squadra allenata da Allegri. Questa battuta d'arresto non deve però spegnere l'entusiasmo nella squadra e nei tifosi. Su Instagram, commentando il post del club capitolino, l'ex di giornata Romulo ha provato a rincuorare tutti: "Noi non molliamo mai... Siamo la prima squadra della Capitale. Andiamo insieme, sempre!!!". Il brasiliano, naturalizzato italiano, è rimasto molto legato ai colori biancocelesti nonostante sia rimasto solo sei mesi.