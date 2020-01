Lazio, Rosolino: “Napoli? Sta ‘nguaiat, Immobile fa paura”

L’ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, dove si è espresso, da tifoso del Napoli, sulla situazione della formazione di Gattuso: Stiamo ‘nguaiat. Mi dispiace vedere uno spogliatoio in difficoltà, Rino Gattuso si è preso una bella gatta da pelare. Piccole polemiche relative al raduno, avrei preferito che i panni sporchi si fosse lavati a casa. Da giocatore, farei qualsiasi cosa, mi allenerei di notte, altro che ritiro. Lo farei per tre mesi, se ce ne fosse bisogno. A volte non basta. Deve darsi un obiettivo perseguibile e raggiungibile, almeno arrivare tra i primi dieci. Ogni partita deve essere un assalto. Ciro Immobile? E’ tutto tranne che Immobile (ride, ndr). Fa paura. Il calcio è proprio compravendita, la voglia di cambiamento. Ho lavorato per varie squadre di nuoto, non mi piace l tifoso che se la prende col giocatore perché ha giocato. Ciro Ferrara ha fatto bene ad andare alla Juventus come Immobile ad andare alla Lazio. L’importante è non giurare fedeltà assoluta. La Lazio è estremamente concreta, non si parla del giocatore singolo, ma tutta la squadra sta andando forte”.

Ledesma: "La Lazio può vincere lo Scudetto. La partita che ricordo con piacere..."

Lazio, Piscedda: "Con il Napoli mi aspetto una vittoria, ma se non fosse così..."

TORNA ALLA HOMEPAGE