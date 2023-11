Lazio, Rovella alla Uefa: "Questa è la vera squadra. Immobile? È un campione..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Nel post partita di Lazio - Celtic, Nicolò Rovella si è fermato a parlare ai microfoni ufficiali della Uefa. Il centrocampista biancoceleste ha parlato della vittoria dell'Olimpico e del prossimo match contro l'Atletico Madrid. Ecco le sue dichiarazioni: "Sicuramente è una bella vittoria e importante: dopo la prestazione deludente in campionato avevamo bisogno di fare una grande partita e ce l'abbiamo fatta. Immobile? È il nostro capitano, è un campione, abbiamo bisogno dei suoi gol e siamo molto felice per lui. Questa è la vera Lazio, questa deve essere la vera Lazio. Ripartiamo da questa prestazione e spero che ci dia slancio anche in campionato. Speriamo di arrivare agli ottavi già questa sera che per noi sono importanti, sennò andremo a vincere anche a Madrid. Sono molto dispiaciuto di non esserci, sono stato squalificato per un giallo ingenuo. A Madrid sarà una partita decisiva e noi andremo a giocarcela".