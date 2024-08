Lazio, Rovella scalda i motori: il post in vista della nuova stagione - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Rovella pronto a vivere la sua seconda stagione in maglia biancoceleste. Dopo lo scorso anno, in cui ha fatto vedere tutte le sue qualità ma è stato rallentato un po' dagli infortuni, l'ex Monza vuole prendersi le chiavi del centrocampo. La grande novità per il classe 2001 sarà il numero di maglia: è passato dal 65 al 6 che fu di Lucas Leiva. Il centrocampista della Lazio ha pubblicato su Instagram una foto nel corso del test contro il Frosinone avvicinandosi all'inizio ufficiale della stagione. Ancora due amichevoli prima dell'esordio casalingo contro il Venezia.