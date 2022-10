Lazio - Salernitana, Manganiello ammonisce Milinkovic: salterà il derby

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cartellino giallo all'indirizzo di Milinkovic che, poiché diffidato, salterà il derby della Capitale, in programma il prossimo 6 novembre. Del rischio squalifica si era parlato nel corso di tutta la settimana, ma le attenzioni del Sergente non sono servite ad evitare l'ammonizione. Entrato in campo al 64' al posto di Luis Alberto, il centrocampista serbo è stato sanzionato al 72'. Disappunto dei giocatori, espresso in modo veemente all'arbitro. Fischi dell'intero Olimpico per quella che è, di fatto, la peggior notizia del match.

