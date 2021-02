Lazio - Sampdoria, Escalante: "Contenti di aver vinto la guerra. Con il Bayern Monaco..."

La Lazio stringe i denti e supera la Sampdoria 1-0 grazie a una magia nel primo tempo di Luis Alberto. Gonzalo Escalante, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel ha analizzato così la gara: "Era una partita difficile. Nessuna gara in Italia è semplice. Se giochiamo come sappiamo, abbiamo sempre grandi possibilità di vincere. Abbiamo analizzato la Samp tutta la settimana e sapevamo che oggi era una guerra. Siamo contenti di averla vinta. Sono molto felice. L’importante era vincere. Sono tre punti fondamentali. Bayern? Tutti vogliono giocate la Champions. Martedì è una partita che tutti sognano. Il Bayern è forte ma lo siamo anche noi. Martedì ce la metteremo tutta per vincere. Ambientamento? Sono contento di essere qua con questo gruppo meraviglioso. Penso a giocare e quando il mister ha bisogno di me io ci sono".