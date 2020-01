Lazio - Sampdoria, la bimba che perse la mamma a Rigopiano in campo coi giocatori

La Lazio, ancora una volta, si schiera al fianco dei meno fortunati. Domani, prima del calcio di inizio della sfida contro la Sampdoria, la piccola Gaia Matrone scenderà in campo allo stadio Olimpico. Gaia ha perso la mamma tre anni fa a causa della valanga che travolse l'Hotel di Rigopiano. Il padre della piccola, Giampaolo, ha parlato del dolore che lo ha accompagnato in questi anni e ha raccontato l'iniziativa biancoceleste durante la trasmissione Laziali On Air: "Rigopiano è finito quel 18 gennaio ma ha continuato a farci male. Domani Gaia entrerà in campo con la squadra, ringrazio la società che si è dimostrata estremamente sensibile". Dopo Noemi Staiano in Lazio - Napoli, domani toccherà a Gaia provare l'emozione di scendere in campo al fianco dei campioni.

Lazio - Sampdoria, le probabili formazioni

Lazio - Sampdoria, l'arbitro e i precedenti

TORNA ALLA HOMEPAGE