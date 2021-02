Lazio - Sampdoria, Tare: "L'obiettivo primario resta il campionato"

Igli Tare a Sky Sport, poco prima del fischio d'inizio della gara contro la Sampdoria, ha ribadito il pensiero comune rispetto agli impegni ravvicinati di Serie A e Champions League: "La gara d'andata deve essere d'insegnamento: non dobbiamo pensare alla Champions, per noi è fondamentale il campionato. Stasera dobbiamo fare una partita importante per portare a casa la vittoria, poi penseremo a martedì. Il nostro obiettivo primario è giocare la Champions anche l'anno prossimo perché è una competizione che fa crescere in ogni aspetto".