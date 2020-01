Lazio - Sampdoria, una sfida… dagli undici metri: la statistica

Dopo aver strappato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, la Lazio dovrà tornare subito a pensare al campionato. Sabato pomeriggio, a partire dalle 15, è in programma la sfida casalinga contro la Sampdoria, reduce dalla goleada contro il Brescia. La gara, fondamentale per le ambizioni delle due compagini in gara, sarà interessante anche dagli undici metri. Ad affrontarsi, infatti, la squadra che ha calciato più rigori di chiunque altro in questa prima parte della Serie A - undici per Immobile e compagni, di cui sette all’Olimpico - e quella che ancora non ne ha subito alcuno. L’ultimo tiro dal dischetto fischiato contro i blucerchiati risale allo scorso 5 maggio 2019 al Tardini di Parma.

TORNA ALLA HOMEPAGE

Lazio, Cucchi: "Nello spogliatoio c'è l'atmosfera giusta, così si raggiungono i grandi traguardi"

FORMELLO - Lazio, Caicedo in gruppo. Ok Radu e Leiva, Correa ancora a riposo