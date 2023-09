Lazio | Sarri a Dazn: "Abbiamo perso la mentalità. Fischi? Non sono d'accordo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine di Lazio - Monza, è arrivato ai microfoni di Dazn il commento di Maurizio Sarri. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore biancoceleste: "È mancata la lucidità sia in fase difensiva che offensiva? Nel secondo tempo non abbiamo concesso tanto, abbiamo concesso tanto quando siamo stati passivi, dal primo gol a quello dell'1-1. Gli abbiamo messo la partita in mano. Dopo abbiamo concesso meno. Siamo in un momento in cui non abbiamo la solidità dello scorso anno, non riusciamo a trasformare una mole di gioco abbastanza importante in gol. È un momento difficile in cui dobbiamo essere molto calmi e capire il motivo per il quale non riusciamo a replicare le prestazioni dello scorso anno.

"Soluzioni per creare pericoli contro squadre che difendono molto basso? Come abbiamo fatto l'anno scorso quando abbiamo vinto 22 partite. Ci siamo persi anche in alcuni movimenti. Alla fine facciamo meno di quello che potremmo fare in relazione a quanto giochiamo. È un discorso di movimenti ma anche di mentalità che in questo momento abbiamo perso. Tempo? Il tempo serve ai nuovi, ci sono giocatori che vengono da un percorso di due anni. Abbiamo perso le due grandi caratteristiche che avevamo l'anno scorso: l'attacco degli spazi e la solidità difensiva. Ne stiamo pagando le conseguenze. Manca Milinkovic? Quella fisicità lì non ce l'abbiamo in questo momento. Sergio in quelle situazioni, soprattutto nei finali, era una risorse importante. Fischi Olimpico? I tifosi devomo fare quello che vogliono, non sono molto d'accordo sull'impegno dei ragazzi perché si stanno impegnando tanto. Le cose ci vengono non bene".

