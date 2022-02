Lazio, Sarri: “Buona gara. Difesa? Lavoriamo col monitor, sembra di fare il regista”

La Lazio domina all’Olimpico e batte il Bologna 3 a 0, provvidenziali Immobile e Zaccagni. Tornano a gioire i biancocelesti che portano a casa tre punti importantissimi per il cammino verso l’Europa. Ai microfoni di Dazn, per commentare la vittoria è intervenuto Maurizio Sarri: “Abbiamo fatto una buona partita, dovevamo essere più cattivi già nel primo tempo. Dopo il primo gol c’era la sensazione che potevamo chiuderla già durante il primo tempo e abbiamo un po’ scherzato con la partita palleggiando un po’ troppo bassi, spingendo bassi. Ma abbiamo fatto bene. Una buona prestazione in linea con quello che stiamo facendo in questi due mesi esclusa la partita di Milano in Coppa Italia"

ZACCAGNI – “Lui secondo me è un giocatore che ha tante qualità e si adatta anche abbastanza bene, sfortunatamente ha avuto l’infortunio quando è arrivato. Con lui stiamo sempre parlando molto che attacca poco la profondità e invece ha fatto il primo gol attaccando bene la profondità; e che attacca poco la porta e il secondo gol lo ha fatto attaccando la porta. È un ragazzo che ascolta molto e cerca di migliorarsi. Secondo me è molto forte e ha da esprimere ancora il potenziale, penso non lo abbia mai espresso al 100%. Insigne? È un po’ diverso come caratteristiche rispetto a Lorenzo e quindi deve giocare da Zaccagni e non da Insigne”

DIFESA – “Come lavoriamo? Al monitor perché abbiamo giocato 63 ore fa e non è che sul campo potevamo fare grandi cose. Abbiamo rivisto le situazioni e il lavoro di linea che facciamo quando è possibile su quelle situazioni. Abbiamo lavorato molto con i video come purtroppo è normale in questo calcio giocando ogni tre giorni. Io ero innamorato della settimana e del lavoro sul campo, del migliorare i singoli e del migliorare le parti. Oggi sembra di fare il regista. Siamo sempre in video e poco sul campo”

CLASSIFICA – “L’importante è che questa squadra negli ultimi tre mesi abbia fatto bene. Abbiamo perso una partita a Sassuolo, una a Milano con l’Inter e abbiamo avuto un blackout in Coppa Italia. Però non è più la squadra da una partita bene e una male, ora sembra più in grado di dare continuità. È la differenza tra i grandi giocatori e le grandi squadre e i buoni giocatori e le buone squadre, la capacità di avere cilindrata dal punto di vista fisico e mentale e di gente che è in grado di portare il 100% in campo ogni tre giorni. Noi in questo percorso stiamo migliorando ma un po’ di fatica la facciamo ancora. Cabral? Veniva da un infortunio che lo ha tenuto fermo 40 giorni, ha giocato uno spezzone di partita prima di venire da noi poi è stato di nuovo fermo. È arrivato con le condizioni organiche leggermente inferiori rispetto ai nostri ragazzi e l’abbiamo fatto lavorare giovedì, oggi e forse domani per riportarlo in parità con la condizione fisica della squadra. Da quando è arrivato già ieri ha fatto un allenamento leggermente diverso, più brillante”

Al termine del match il tecnico biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Questa è una squadra che negli ultimi 3 mesi ha perso solo tre partite, come Sassuolo, Inter e Milan. Abbiamo trovato una migliore continuità e avuto un black out a Milano, sperando che diventino sempre più rari fino ad azzerarsi. Questa prestazione è stata buona e facilitata da una fase difensiva di squadra di buon livello. Questa era una partita importantissima ma era evidente da lunedì. Siamo contenti e sappiamo che c’è ancora da trovare la continuità e che questa solidità che abbiamo dimostrato nell'utimo mese deve essere una costante, perchè poi noi le qualità per venire a capo della partita in fase offensiva ce l'abbiamo".

LAZZARI - "Quella Lazzari è una sfortuna ed è più preoccupante perchè dopo un periodo in cui aveva fatto fatica e trovato grande condizione fisica ma anche mentale, perchè ultimamente stava giocando con grande fluidità e tranquillità. Quello mi dispiace. La squalifica fa parte di un percorso di un campionato, abbiamo due squalificati a centrocampo e sarà un po’ un problema".

ZACCAGNI - "Zaccagni è in costante porgressione, dopo gli infortuni sta facendo una progressione prestazioni di ottimo livello. Rimproveravo sempre di non attaccare la profondità ed oggi ha fatto un gol attaccandola. Ma come anche di attaccare la porta sui cross e oggi ci ha fatto un gol attaccando la porta su un cross dalla nostra destra. Mi lascia la sensazione che deve ancora esprimersi. E' un giocatore forte e si era già espresso su buoni livelli ma ancora il 100% lo deve dare".

SQUADRA - "Ogni tanto incappiamo in qualche partita in cui arriviamo scarichi dal punto mentale e nervoso e alla gente rimane nella testa quella singola partita lì. Oggi si voleva lasciare anche degli spazi per far lanciare Lazzari e che il terzo difnesore scalasse su Pedro e Lazzari potesse andare nell'uno contro uno con il loro esterno. A tratti l'abbiamo fatto bene e a tratti meno, ma Lazzari per noi è un giocatore improtante. Ha fatto fatica ma poi è entrato in ottima condizione fisica e mentale".

LUIS ALBERTO – "Luis Alberto è un giocatore di una qualità straordinaria, ha fatto fatica per le cose diverse che gli avevo chiesto qualche sacrificio in più in fase difensiva e lui nella fase iniziale della stagione pensava che questo gli potesse costare a livello di qualità. Adesso ci si è reso conto che ci può dare una grande mano".

PORTO - "Il confronto con il Porto è duro, una squadra che ha totalizzati zero sconfitte, 19 vittorie e 3 pareggi in camoionato è chiaramente forte. Dopo la partita con il Milan ho parlato giovedì con qualche giocatore e mi hanno detto tutti 'Mister, squadra veramente forte' . Quindi si tratta di una trasferta difficilissima, vediamo di riuscire e strappare qualcosa".