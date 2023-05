Lazio, Sarri: “Champions? Qualcuno dovrebbe fare ammissione…”

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ha conquistato la qualificazione in Champions, superando le aspettative soprattutto di chi non avrebbe mai pensato di considerarla tra le prime quattro a fine campionato. In conferenza stampa, Sarri si è espresso così sull’argomento: “Che voto mi do? Mi sono stati sui coglioni per ventuno anni i voti a scuola e li lascerei perdere. Abbiamo fatto una stagione europea di scadente livello, ma abbiamo fatto un campionato di altissimo livello. Oltre tutte le previsioni. Nessuno lo ammetterà, porto le critiche di partenza dei giornali, non ci davano il settimo posto. O fanno ammissione di incompetenza o siamo andati oltre le previsioni”

