Lazio, Sarri: "I tifosi ci hanno sempre aiutato. La protesta..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

La partita tra Lazio e Milan vedrà anche la protesta dei tifosi biancocelesti. In polemica per i prezzi scelti alcuni gruppi organizzati del tifo hanno deciso di non entrare allo stadio per il match di domenica. Maurizio Sarri, durante la conferenza stampa della vigilia, ha detto la sua sulla vicenda. Ecco le sue parole: "Non penso che condizioni la squadra, la mancanza di sostegno allo stadio magari sì. Ma pochi o tanti ci hanno sempre aiutato. Non conosciamo i dettagli delle proteste, sono situazioni che forse partono da lontano, non ho uno studio tale da poter dare un'opinione. A noi interessa il sostegno di chi sarà allo stadio. Per noi è determinante essere aiutati durante la partita. Magari criticati alla fine, ma sostenuti durante".

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI SARRI