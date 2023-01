Lazio, Sarri innamorato dei suoi tifosi: "Questo pubblico posso solo ringraziarlo"

TUTTOmercatoWEB.com

E' un tripudio biancoceleste in campo e sugli spalti. La Lazio rifilia quattro pere al Milan di Pioli e nel frattempo i tifosi biancocelesti cantano e si divertono entusiasmati dalla priopria squadra del cuore. Questa sera ci sono cori per tutti, da Milinkovic a Felipe Anderson passando anche per mister Sarri. In conferenza stampa, il tecnico toscano d'adozione non ha perso l'occasione per ringraziare la sua gente che anche oggi ha risposto presente: "Visto che non l'ho fatto a Reggio Emilia ci tengo a ringraziare il nostro pubblico, ci hanno fatto sentire in casa a Sassuoo e ci hanno spinto alla vittoria. Questo pubblico posso solo ringraziarlo".