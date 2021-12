Lazio, Sarri nel post partita contro il Venezia: “Rinnovo? Devo sentire il mio avvocato”

La Serie A è arrivata alla sosta natalizia con dei risultati sorprendenti. In particolar modo la squadra di Spalletti ha subito un ko pesante contro lo Spezia, ma nonostante ciò Inter, Milan e Napoli volano nella corsa scudetto. Un’altra squadra che doveva rientrare nella vittoria del titolo finale era la Lazio, ma alcune difficoltà l’hanno frenata, portandola all’ottavo posto.

I biancocelesti però si stanno rialzando, battendo il Venezia 3-1. Una partita non scontata visto che i veneti avevano frenato la Juventus sull’1-1. Maurizio Sarri è intervenuto nel post partita. Il tecnico toscano chiude ogni polemica sui presunti litigi con Luis Alberto e Milinkovic-Savic e si concentra sulla crescita della squadra.

Inizialmente ai microfoni di DAZN l'allenatore della Lazio aveva esaltato la sua squadra: "Sta trovando una sorta di solidità – ha detto – Siamo a un punto in cui ci sono delle partite in cui sembra di stare sulla strada giusta poi facciamo due passi indietro, nelle ultime partite sembra che le regressioni siano meno ma sembriamo sulla strada giusta".

Nessuna indicazione sul futuro e sull'immediato rinnovo che il tecnico dovrebbe firmare nella giornata di domani: "Non lo so se firmiamo il rinnovo domani, devo sentire il mio avvocato – ha sottolineato l'allenatore – Se mi arriva lo firmo…". Insomma le parti sembrano vicine a firmare l’accordo che lo legherà alla Lazio sino al 2025. Il tecnico incontrerà il presidente Lotito a Formello: si saluteranno, brinderanno all’accordo e all’anno che verrà. La firma sul nuovo contratto appare ormai una formalità. Si continua insieme dopo alcuni mesi dall’inizio del nuovo progetto. Un segnale forte di massima fiducia da entrambe le parti. “Gli obiettivi? Abbiamo solo parlato di ricostruire e di cercare di ringiovanire la rosa sapendo che sarebbe stato un anno non semplice. Non c'erano richieste particolari, non c’è stato pressing societario”. Avanti insieme per costruire una Lazio sempre più forte.

La spiegazione di Sarri: fondamentale la settimana di allenamenti

Poi Sarri si sofferma invece sul grande problema che ha limitato la crescita della sua Lazio da inizio stagione. Il tecnico biancoceleste ha sempre spiegato che il suo calcio necessita di tanto lavoro collettivo e costante durante gli allenamenti, cosa mancata da inizio campionato per via dei tantissimi impegni ravvicinati e di un calendario fitto.

Ecco le sue parole: "Non abbiamo avuto le settimane d'allenamento, da agosto non abbiamo avuto più una settimana normale – in riferimento ai troppi impegni che non consentono alle squadre di potersi allenate per un'intera settimana – Diventa difficile, mancandoti il lavoro giornaliero il lavoro diventa di routine".

Sarri avrebbe voluto lavorare su ogni tipo di dettaglio per mettere in atto il cosiddetto ‘Sarrismo' che l'ha reso noto al mondo intero: "Ti manca tutto il contesto settimanale in cui potresti innescare il senso del divertimento ai giocatori. È il calcio moderno. Saranno c***i vostri, io sono vecchio abbastanza, tra un paio d'anni vi saluto". Sarri al corso finale di allenatore a Coverciano aveva presentato una tesi dal titolo: "La preparazione settimanale della partita". Chiaro segnale di come l'allenatore metta al primo posto la settimana intera di allenamenti.