Lazio, Sarri: "Non basta la cattiveria, se fosse così avrei vinto la Champions"

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutta battuta di arresto per la Lazio. I biancocelesti escono sconfitti per 1-0 dal de Kuip e consegnano al Feyenoord la qualificazione. Per Maurizio Sarri però quanto accaduto questa sera non è mancanza di cattiveria: "Abbiamo sciupato occasioni chiare, ne abbiamo sbagliate tre o quattro. Abbiamo concesso anche poco a livello di occasioni. Non possiamo sempre dire che dovevamo essere più cattivi. Se bastava la cattiveria, io avrei vinto la Champions. E invece ho giocato in Serie D. La cosa strana è che sia capitato anche a giocatori molto tecnici", queste le sue parole in conferenza stampa.