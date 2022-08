Lazio, Sarri può contare su un Lazzari in più: il dato con il Torino è la conferma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazzari è l'arma in più di questa Lazio. Con Bologna e Torino ha dimostrato di fare la differenza. Lui stesso, dopo la vittoria con i rossoblù ha detto sul suo ruolo: "Il mister mi ha sempre dato tanta fiducia sin dal ritiro dell'anno scorso. Era un ruolo mai fatto in carriera. Ci è voluto qualche mese in più per ingranare ma sono felice perché mi mi piace tantissimo e spero di migliorare ancora". La fiducia di Sarri è stata ripagata: alla prima ha fatto il bello e il cattivo tempo sulla fascia, alla seconda, partita più difficile, non è riuscito a incidere, ma i suoi spunti sono stati i più veloci della partita. Come riporta il report pubblicato dalla Lega Serie A, l'ex Spal ha fatto uno scatto di 33.68 km/h. Dietro di lui Zaccagni con un tempo fulmineo (33.15 km/h). A completare il podio il granata Singo con un picco di 33.12 km/h.