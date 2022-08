Lazio, Lazzari: "Non abbiamo mai mollato. Il problema del gol non c'è"

Cala il sipario sullo Stadio Olimpico di Roma. La Lazio vince per 2-1 contro il Bologna in una domenica sera colorata da animi accesi in campo e da un tifo incessante. La squadra targata Sarri l’ha spuntata alla fine con il gol di Ciro Immobile che ha consegnato ai biancocelesti la prima vittoria stagionale. Al termine del match è intervenuto Manuel Lazzari ai microfoni di Lazio Style Channel: “Diciamo che dopo i primi minuti andare in inferiorità numerica non me l’aspettavo. E' stato un inizio complicato in cui abbiamo giocato senza mai mollare e siamo stati sempre uniti. Siamo riusciti a venire fuori, la squadra era molto fisica e difficile che difendeva in 10 dietro la linea della palla. Oggi raccogliamo 3 punti importanti davanti alla nostra gente e questo è bellissimo. I nostri sforzi ci hanno ripagato. Siamo più maturi, dopo un anno con Sarri alle spalle, non dobbiamo montarci la testa, nonostante abbiamo giocato in 10 abbiamo messo tanto cuore per reggere l’urto del Bologna, dobbiamo continuare così e far più punti possibili fino alla sosta".

PARTITA - "Penso che oggi abbiamo fatto 2 gol e c'erano comunque ancora 4-5 occasioni da rete, il problema da gol non c’è, potevamo farne tanti altri oggi, c'è da migliorare la fase difensiva visto che abbiamo subito troppi gol l’anno scorso, la fase offensiva e difensiva hanno funzionato oggi. Era complicato in 10 contro 11 per come difendevano con la linea di 5 quando eravamo in 10. L'espulsione loro ci ha dato una grande carica. A fine primo tempo negli spogliatoi ci siamo detti che l’avremmo vinta, il gol del pareggio ci ha dato una carica in piu e il 2-1 ci ha dato 3 punti che ci meritiamo. Quando c’è stata l'espulsione di Maximiano ci siamo guardati e detti che dovevamo tenere la squadra corta e stretta e sacrificarci l'uno per laltro fino al 96esimo, quest è l’aspetto piu bello della partita".

L'ex Spal è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "L'inizio è stato complicato, dopo 8 minuti subito in inferiorità numerica, non ci voleva. Ci siamo guardati e ci siamo detti di rimanere uniti e di non mollare. L'espulsione di Soumaoro a fine primo tempo ha cambiato l'inerzia. Siamo entrati in campo più vogliosi nel secondo tempo, sapevamo che potevamo farcela. Così è stato e siamo felicissimi". E poi sul ruolo: "Il mister mi ha sempre dato tanta fiducia sin dal ritiro dell'anno scorso. Era un ruolo mai fatto in carriera. Ci è voluto qualche mese in più per ingranare ma sono felice perché mi mi piace tantissimo e spero di migliorare ancora. Opportunità per la Nazionale? Sicuramente, gioca a 4 e giocare così nella Lazio è sicuramente un punto in più".